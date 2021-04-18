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Ночью у бара в Карелии росгвардейцы нашли двух мужчин с ножевыми ранениями

Новости. Криминал
15:16, 19 Апреля 2021
фото: © freeimages.com
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Посетители бара в Кондопоге устроили разборку на ножах - двое госпитализированы, сообщили управлении Росгвардии Карелии.

Ночью 17 апреля в Кондопоге росгвардейцы выехали к одному из популярных городских кафе, откуда поступило сообщение о драке.

Около кафе на земле сидели два молодых человека: 24-летний житель Кондопоги и 19-летний юноша, зарегистрированный в Кондопожском районе. Им требовалась медицинская помощь — у обоих имелись ножевые ранения.

Сотрудники выяснили, что потерпевшие пострадали в ходе драки с двумя посетителями заведения, один из которых был задержан на месте. Потерпевшие были госпитализированы, а задержанный передан наряду полиции.

Информация о втором подозреваемом была передана полицейским.

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