В Карелии саперы уничтожили боеприпасы, обнаруженные в лесу

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны нашли у населенных пунктов в Пряжинском и Прионежском районах.

Как сообщается в официальном паблике Карельской республиканской поисково-спасательной службы, 20 апреля в поселке Матросы в лесополосе были обнаружены боеприпасы времен ВОВ. Саперы изъяли и уничтожили гранату Ф-1 и гранату РГ-42.

В минувшую субботу, 24 апреля, лесном массиве деревни Вилга также нашли взрывоопасный предмет. Была изъята 82 мм кумулятивная мина от б/откатного орудия Б-10.

Ранее саперы показали, как взрывали лед на опасной реке в Карелии.