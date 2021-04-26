Реклама на сайте
Прислать новость
Автоспецтранс требует убрать мусор с контейнерных площадок в Петрозаводске до Дня Победы 5
26.04.2021 18:20
Заключенных в Карелии лечат от алкоголизма и наркомании с помощью гештальт-терапии 6
26.04.2021 18:40
Американский ресторанный критик рассказала о поразившем ее блюде русской кухни 1
26.04.2021 23:30
Налоговый вычет при покупке жилья предлагают увеличить в 1,5 раза
26.04.2021 16:13
За неделю в Карелии 97 человек заразились острой кишечной инфекцией 5
26.04.2021 15:55
Троллейбусный парк Петрозаводска изношен на 98% 8
Сегодня 12:00

В Карелии саперы уничтожили боеприпасы, обнаруженные в лесу

Новости. Общество
14:47, 27 Апреля 2021
фото: © pixabay
Загрузка...

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны нашли у населенных пунктов в Пряжинском и Прионежском районах.

Как сообщается в официальном паблике Карельской республиканской поисково-спасательной службы, 20 апреля в поселке Матросы в лесополосе были обнаружены боеприпасы времен ВОВ. Саперы изъяли и уничтожили гранату Ф-1 и гранату РГ-42.

В минувшую субботу, 24 апреля, лесном массиве деревни Вилга также нашли взрывоопасный предмет. Была изъята 82 мм кумулятивная мина от б/откатного орудия Б-10.

Ранее саперы показали, как взрывали лед на опасной реке в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»

Аналитика

Сегодня 13:00
Обществоведение
Первомай неотмененный 2
Можно не разрешить шествие или митинг в праздничный день. Отменить память и запретить воспоминания, посложнее будет.
«У города должен быть свой характер» 4
Сегодня 11:50
Ровесник гагаринского полета 5
Сегодня 08:54
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 4
23.04.2021 12:15
Мусорная реформа по-беломорски 1
23.04.2021 12:12
Вся аналитика

Чтиво

26.04.2021 15:50
Без политики
В Петрозаводске стало солнечно
В Петрозаводске уже почти год работает уникальное место отдыха для всей семьи — «Солнечный остров».
«О здоровье мало кто задумывался - радиация не пахнет, не обжигает» 2
26.04.2021 11:20
«Историческую память пытаются вымарать из сознания людей» 7
23.04.2021 16:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»