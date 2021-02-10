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Саперы показали, как взрывали лед на опасной реке в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:27, 11 Февраля 2021
фото: кадр из видео
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Специалисты Карельской республиканской поисково-спасательной службы сняли видео работ на реке Выг, которая подтапливает населенные пункты Беломорского района.

Напомним, в минувшую среду, 10 февраля, в районе Октябрьского моста на реке в Беломорске саперы выполняли взрывные работы по заявке местной администрации. В результате уровень воды в реке Выг, где образовалась шуга, удалось снизить на 15 см. Угрозы для подтопления строений, стоящих близко к берегу, теперь нет.

Видео, как выглядят взрывные работы на реке, выложили в паблике Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

 

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