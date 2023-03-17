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В Карелии сохраняется благополучная эпизоотическая ситуация

Новости. Общество
14:43, 20 Марта 2023
фото: Правительство Карелии

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В течение 2022 года специалисты государственной ветеринарной службы республики провели профилактические вакцинации, осуществили диагностические исследования на инфекционные заболевания, в том числе особо опасные.

Все результаты исследований отрицательные.

Вспышек особо опасных болезней животных и птиц на территории Карелии в 2022 году также не зарегистрировано.

Против бешенства вакцинировано 16,8 тыс. голов восприимчивых животных, против сибирской язвы привито 5,3 тыс. голов крупного и мелкого рогатого скота, против лептоспироза – 15,9 тыс. голов животных разных видов. Кроме того, в прошлом году специалисты государственной ветеринарной службы региона выполнили более 25 млн лечебно-профилактических обработок животных, в том числе рыб, провели ветеринарно-санитарные мероприятия по дезинфекции, дератизации, дезинсекции на 2900 объектах животноводства Карелии.

Отметим, что на сегодня регион в полном объёме обеспечен лекарственными средствами и препаратами для ветеринарного применения для проведения противоэпизоотических мероприятий против заразных и других болезней животных.

План противоэпизоотических мероприятий и диагностических исследований в хозяйствах всех форм собственности формируется ежегодно Министерством сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия и реализуется подведомственным учреждением Республиканский центр ветеринарии и консультирования. Кроме того, в Карелии реализуется подпрограмма «Развитие государственной ветеринарной службы, обеспечение эпизоотического благополучия», которая способствует поддержанию статуса республики в качестве региона, свободного от заразных, в том числе особо опасных заболеваний, общих для человека и животных.

Ежегодно из республиканского бюджета на реализацию подпрограммы предоставляются целевые субсидии. На сегодня выполнены текущий и капитальный ремонты зданий и сооружений государственной ветеринарной службы в Кондопожском, Лахденпохском, Сортавальском муниципальных районах, а также комплекса зданий ГБУ РК «Республиканский центр ветеринарии и консультирования» в г. Петрозаводске. Благодаря мерам господдержки приобретены специализированная техника, лабораторное и диагностическое оборудование, автотранспорт.

Наличие современного оборудования, техники и приборов позволяет оперативно проводить необходимые лабораторные исследования животноводческой продукции, производимой в республике, а также в полном объеме осуществлять запланированные противоэпизоотические и диагностические мероприятия.

Принимаемые Правительством Республики Карелия меры способствуют существенному повышению мобильности ветеринарной службы и качества оказываемых услуг, сохранению эпизоотического благополучия региона.

 
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