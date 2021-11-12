890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
Сегодня 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

В Карелии сохранятся территории Крайнего Севера, заявили в правительстве республики

Новости. Политика
13:09, 15 Ноября 2021
фото: © Дмитрий Савватеев

Новости партнеров

Жители Карелии продолжат получать надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, сообщили в управление пресс-службы главы республики.

Постановлением Совета Министров СССР от 3 января 1983 года № 12 был утвержден перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. Таким образом, Лоухский, Кемский, Беломорский, Калевальский муниципальные районы и Костомукшский городской округ — вошли в районы Крайнего Севера, а все остальные муниципальные образования республики стали относиться к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера.

В данный акт за несколько десятков лет было внесено большое количество правок, были отмечены неточности в административно-территориальном делении субъектов Российской Федерации, в связи с чем принято решение об издании актуализированных актов.

«Обращаем внимание жителей Республики Карелия, что следом за указом президента Российской Федерации от 12 ноября 2021 года № 651, которым с 1 января 2022 года признаются утратившим силу акты, регламентирующие отнесение территорий Карелии к районам Крайнего Севера, будет подписано постановление правительства Российской Федерации. В настоящее время в правительстве Российской Федерации находится на утверждении проект постановления „Об утверждении Перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в этих районах и местностях, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых актов Совета Министров СССР“, в котором учтены районы Крайнего Севера и местности, приравненные к районам Крайнего Севера, Республики Карелия в прежнем составе», — говорится в сообщении управления пресс-службы главы Республики Карелия.

В связи с актуализацией федерального законодательства заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов обратился к жителям Карелии.

«После изменения нормативной базы наши граждане по-прежнему будут получать надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Все льготы для жителей Карелии, в том числе дополнительные дни к отпуску, сохранятся в полном объеме», — заявил он.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лана Текучева
2021-11-15 15:45:49
Понятно одно: на сегодня есть Указ от 12.11.2021 г. и нет Постановления Правительства РФ "Об утверждении Перечня районов Крайнего Севера и местностей приравненных к районам КС". Правовая коллизия, однако. Т.е. сегодня жители Карелии находятся в правовом вакууме, между "небом и землей". А что мешало Правительству РФ доработать проект Постановления "Об утверждении Перечня..." от 18.10.2019 г. и ввести его в действие одновременно с Указом Президента от 12.11.2021 г. ???
Гражданин
2021-11-15 14:43:33
Попрошу чиновника Родионова ответить на один вопрос.
Я спрошу про врачей, учителей и воспитателей.
Почему бюджетники других - не северных регионов получают такую же зарплату как в Карелии ?
Вроде все граждане одной страны, почему же с льготами (северные и районные) наши бюджетники получают также.
Данные взял с сайтов служб занятости регионов.
Эно
2021-11-15 15:18:37
Гражданин, ему нечего ответить. Данная категория работников вообще местной властью за людей не считается
Александр
2021-11-15 14:42:59
А бабка валя в голландиях расшатанное здоровье лечила и не успела грудью встать на защиту
zanoza
2021-11-15 14:33:52
В общем ясно, что дело тёмное, однако.
Саныч
2021-11-15 14:15:23
Как говорится, "Славик, что-то я очкую"
Калашников
2021-11-15 13:43:04
Людей понять можно: систематический обман, что с пенсионной реформой,что с конституцией, что с необязательной вакцинацией, много ещё чего, народ давно не верит никому....
Потому и сейчас, то что сказали : мол ничего страшного, всё останется по прежнему, верить можно только через год, когда на самом деле сохранят северные льготы....от постоянной лжи человек становится мнительным,это понять можно....
BF109
2021-11-15 13:50:42
Калашников, не через год, к новому году
Эно
2021-11-15 13:24:28
ах-хах....
Эно
2021-11-15 13:17:23
вот и все! Яблочконутые и коммуняки опять в пролете. Хайп не получился, народ опять хотели на улицу вывести, а не получилось.

Шах и мат либерастам
BF109
2021-11-15 13:46:27
Чему так радуется этот гражданин?! Никакой конкретики, одни обещалки , что всё останется и бла бла бла. А по факту имеем Указ 651 от 12.11.2021
Гражданин
2021-11-15 13:34:23
Эно, где твоя логика ?
Получается тот кто подписал указ - тот и хотел людей вывести на улицу ?
Яблоко и КПРФ пока молчали.
Offff
2021-11-15 13:33:42
Эно/социопатишка. А лдпровцы то при чем ? Это вы , педроссы кошмарите народ. Там где вы правите, всегда разруха и бардак в законах. Завтра станет ясно , что да , лишают , что будешь визжать?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
09.11.2021, 17:11
Водители массово увольняются из троллейбусного управления Петрозаводска
13.11.2021, 09:57
В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)
10.11.2021, 16:11
Профсоюзы Карелии продали санаторий «Марциальные воды» почти за 96 млн рублей
11.11.2021, 23:29
Взорвавшийся над Карелией болид прилетел со стороны Финляндии, его видели во многих городах

Аналитика

Сегодня 12:50
Капитал
Государственные микрозаймы как драйвер экономики
Итоги работы государственного Фонда по содействию кредитованию малого и среднего предпринимательства РК показывают улучшение бизнес-климата в Карелии в 2021 году.
Петрозаводску выделили почти полтора миллиарда на развитие 5
13.11.2021 12:07
Из расчета средней горимости
12.11.2021 14:20
«Амнезия» в зале суда 8
11.11.2021 23:35
ŠKODA KAROQ стрелой промчался по Карелии
10.11.2021 15:40
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 18
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Где купить выжигатель по дереву
08.11.2021 12:00
Дата из Смутного времени 7
03.11.2021 16:24
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
Сегодня 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»