В Карелии сохранятся территории Крайнего Севера, заявили в правительстве республики

Жители Карелии продолжат получать надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, сообщили в управление пресс-службы главы республики.

Постановлением Совета Министров СССР от 3 января 1983 года № 12 был утвержден перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. Таким образом, Лоухский, Кемский, Беломорский, Калевальский муниципальные районы и Костомукшский городской округ — вошли в районы Крайнего Севера, а все остальные муниципальные образования республики стали относиться к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера.

В данный акт за несколько десятков лет было внесено большое количество правок, были отмечены неточности в административно-территориальном делении субъектов Российской Федерации, в связи с чем принято решение об издании актуализированных актов.

«Обращаем внимание жителей Республики Карелия, что следом за указом президента Российской Федерации от 12 ноября 2021 года № 651, которым с 1 января 2022 года признаются утратившим силу акты, регламентирующие отнесение территорий Карелии к районам Крайнего Севера, будет подписано постановление правительства Российской Федерации. В настоящее время в правительстве Российской Федерации находится на утверждении проект постановления „Об утверждении Перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в этих районах и местностях, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых актов Совета Министров СССР“, в котором учтены районы Крайнего Севера и местности, приравненные к районам Крайнего Севера, Республики Карелия в прежнем составе», — говорится в сообщении управления пресс-службы главы Республики Карелия.

В связи с актуализацией федерального законодательства заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов обратился к жителям Карелии.

«После изменения нормативной базы наши граждане по-прежнему будут получать надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Все льготы для жителей Карелии, в том числе дополнительные дни к отпуску, сохранятся в полном объеме», — заявил он.