В Карелии сохранят эффективные налоговые льготы

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Министерство финансов Карелии постарается не отменять налоговые льготы, имеющие экономический или социальный эффект для республики.
Министерство финансов Карелии планирует изменить подходы к оценке эффективности налоговых льгот. Согласно поправкам в федеральном законодательстве власти регионов РФ должны оценивать налоговые льготы с учетом общих требований Минфина России. В числе таких требований - сокращение госдолга и рост собственных доходов региональных бюджетов.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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