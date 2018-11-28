В Карелии сохранят эффективные налоговые льготы

Министерство финансов Карелии постарается не отменять налоговые льготы, имеющие экономический или социальный эффект для республики.

Министерство финансов Карелии планирует изменить подходы к оценке эффективности налоговых льгот. Согласно поправкам в федеральном законодательстве власти регионов РФ должны оценивать налоговые льготы с учетом общих требований Минфина России. В числе таких требований - сокращение госдолга и рост собственных доходов региональных бюджетов.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".