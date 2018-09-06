ВИДЕО: В Карелии сотрудники МЧС спасли дрон, застрявший в сосне на Валааме

Дрон, снимавший виртуальный тур по Валааму застрял в сосне.

На сайте обители сообщается, что коптер повис на одной из сосен Смоленского скита. Для спасательной операции по съемке аппарата с дерева было принято решение попросить дружескую помощь у пожарных острова Валаам, МЧС 39, и спустить с высот застрявший дрон.

Учитывая спокойную противопожарную обстановку, сотрудниками пожарного отделения Валаама был организован учебный выезд на место происшествия в форме и со всей амуницией. Согласно всем нормативам, пожарные быстро прибыли на место ЧП, разложили пожарные рукава и, удивив всех своим быстродействием, спустили застрявшего "беглеца" на землю.

Умный дрон спокойно снимал спасение свое спасение до последнего момента и с небес наблюдал всю земную "суету сует".

"Теперь дрон в вне опасности и чувствует себя хорошо. Поврежденные две лопасти восстановлены сотрудниками информационного отдела. Спаси Бог наших пожарных за умелые профессиональные и оперативные действия", - отметили в монастыре.