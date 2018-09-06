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Новости. Общество
11:05, 06 Сентября 2018

ВИДЕО: В Карелии сотрудники МЧС спасли дрон, застрявший в сосне на Валааме

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Дрон, снимавший виртуальный тур по Валааму застрял в сосне.

На сайте обители сообщается, что коптер повис на одной из сосен Смоленского скита. Для спасательной операции по съемке аппарата с дерева было принято решение попросить дружескую помощь у пожарных острова Валаам, МЧС 39, и спустить с высот застрявший дрон.

Учитывая спокойную противопожарную обстановку, сотрудниками пожарного отделения Валаама был организован учебный выезд на место происшествия в форме и со всей амуницией. Согласно всем нормативам, пожарные быстро прибыли на место ЧП, разложили пожарные рукава и, удивив всех своим быстродействием, спустили застрявшего "беглеца" на землю.

Умный дрон спокойно снимал спасение свое спасение до последнего момента и с небес наблюдал всю земную "суету сует".

"Теперь дрон в вне опасности и чувствует себя хорошо. Поврежденные две лопасти восстановлены сотрудниками информационного отдела. Спаси Бог наших пожарных за умелые профессиональные и оперативные действия", - отметили в монастыре.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-09-06 14:17:47
Леопольд прав. Хотелось бы детально ознакомится с бюджетом ЗАО " Валаамский мужской монастырь", которое набирает на работу тружениц женского пола от 27 до 45 лет.
Leopol'd
2018-09-06 14:00:05
Т.е. церковники делали "виртуальный тур" для повышения турпотока и извлечения прибыли. Но попросили халявной "дружественной помощи" у бюджетной структуры - МЧС. При этом требования об уплате налогов (на которые содержится МЧС) воспринимают, как оскорбление.
Поздравляю г-да атеисты, мусульмане, иудеи и пр. Мы в очередной раз скинулись в кассу РПЦ!
Гость
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