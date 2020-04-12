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В Карелии создан интернет–ресурс для предпринимателей

Новости. Экономика
17:11, 13 Апреля 2020
фото: © Официальный сайт Минстроя РК
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Министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев презентовал прототип сайта, объединяющего всю информацию по поддержке предпринимателей.

Министерство экономического развития и промышленности Карелии продолжает работу над созданием и  разработкой сайтов с целью поддержки предпринимателей в период пандемии.

"Минэк Карелии в этот сложный период создал ряд информационных ресурсов для поддержки предпринимателей, которые совершенно бесплатно могут пользоваться данными интернет-ресурсами для ведения своей предпринимательской деятельности",  - отметил министр экономики Республики Карелия Олег Ермолаев.

Уже создан и функционирует сайт с перечнем предприятий, деятельность которых не подлежит приостановке rabotaem10.ru. По ИНН можно определить  может ли вести деятельность организация.

Создан онлайн-магазин "Сделано в Карелии" shop.kr-rk.ru, где предприниматели могут бесплатно осуществлять торговлю. В настоящее время уже 140 предпринимателей зарегистрировались и вносят свою продукцию на ресурс, который будет открыт для покупателей 22 апреля.

Сегодня министр экономического развития и промышленности Республики Карелия Олег Ермолаев презентовал прототип сайта help.kr-rk.ru: "Ключевая задача этого сайта - объединить все меры поддержки, оказываемые в Карелии, сделать удобный инструмент для предпринимателей, где они могут ознакомиться со всеми существующими мерами поддержки для субъектов МСП".

С 15 апреля в 12 часов сайт начнет свою работу и станет удобным ресурсом для всех предпринимателей.

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