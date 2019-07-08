В Карелии спасатели нашли в квартире мертвую женщину

Труп обнаружили 7 июля в Сегеже, сообщили в МЧС Карелии.

В 22.47 в Сегеже на ул. Бульвар Советов, 2б пожарные при помощи 3-х коленной лестницы проникли в квартиру через окно на 3 этаже.

В квартире было обнаружено тело женщины.