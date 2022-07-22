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В Карелии станет доступнее запись на прием к врачу через Интернет

Новости. Общество
09:19, 26 Июля 2022
фото: © freepik

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Обновление позволяет минимизировать технические ошибки и повысит доступность сервиса

 

Сотрудники карельского министерства здравоохранения вместе с коллегами из других регионов работают над обновлением отечественного сервиса «Запись на прием к врачу» на портале «Госуслуги».

Как пояснили в республиканском Минздраве, наш регион готов включиться в пилотный проект.

«Специалисты министерства включены в рабочую группу по его реализации. При консультационной и технической поддержке Минцифры будет налажено экспериментальное информационное взаимодействие для предоставления услуги «Запись на прием к врачу» на портале «Госуслуги» с использованием региональной витрины расписаний. Новой версией сервиса можно будет воспользоваться уже зимой», – заявили в пресс-службе министерства. 

Модернизация сервиса проводится в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Разработана новая технология «витрины данных» (специализированного хранилища информации), которая позволяет минимизировать технические ошибки, повышает доступность сервиса, а также увеличивает скорость обмена данными. Сайт «Госуслуги» на основе данных актуальных региональных данных сможет определять поликлинику, доступных специалистов и время для записи. Обновленная версия услуги уже доступна в пилотных регионах.

«При создании витрин данных необходимо особо сосредоточиться на повышении качества предоставления госуслуг населению. Особенно дистанционной записи на прием к врачу, о которой говорил недавно президент. Мы отмечаем, что в рамках пилотного проекта в Башкирии, Дагестане, Калуге, ЯНАО, Оренбурге качество предоставления услуги существенно выросло. Необходимо проанализировать и масштабировать успешный опыт. РЦТ субъектов необходимо совместно с Минздравом России и региональными органами здравоохранения до конца года эту задачу решить», – отметил Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

В течение месяца Минцифры разработает единые классификаторы и требования к витринам данных, а регионы подготовят планы мероприятий по их созданию. Перейти на обновленный сервис в Карелии планируется к декабрю этого года.

 

 

 
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