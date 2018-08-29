В Карелии стартовало досрочное голосование на муниципальных выборах 9 сентября 2018 года

С 29 августа 2018 года избиратели, не имеющие возможности по уважительной причине прибыть на избирательный участок 9 сентября, смогут проголосовать досрочно.

Законом Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" предусмотрено досрочное голосование для тех избирателей, кто в день голосования будет находиться вне места жительства. Такое голосование будет проходить:

- в помещениях территориальных избирательных комиссий - с 29 августа по 4 сентября 2018 года;

- в помещениях участковых избирательных комиссий - с 5 по 8 сентября 2018 года.

При себе обязательно иметь паспорт. У всех желающих проголосовать досрочно должны быть уважительные причины, которые определены избирательным законодательством. В заявлении указывается причина досрочного голосования: отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины.

Найти контакты избирательных комиссий можно на сайте ЦИК Карелии в подразделе "Избирательные комиссии".

Напомним, 9 сентября 2018 года в Республике Карелия состоятся масштабные муниципальные выборы. В 15-ти районах Карелии пройдут выборы 32 глав поселений. Кроме того, в 15-ти районах обновятся составы советов муниципальных образований – замещается 613 мандатов. В 10-ти муниципальных районах назначены дополнительные и повторные выборы депутатов – в том числе в Петрозаводске – будет замещен мандат в Петрозаводском городском совете по избирательному округу №4.