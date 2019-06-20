В Карелии стартуют пять новых инвестпроектов

Власти республики одобрили пять новых инвестиционных проектов, которые поступили на сопровождение Корпорации развития Карелии.

В среду, 19 июня, в Минэкономразвития Карелии при участии Корпорации развития состоялось заседание рабочей группы по содействию в привлечении инвестиций в экономику республики, сообщает сайт Корпорации.



Рабочая группа, в состав которой входят руководители республиканских органов власти и представители банковского сектора, рассмотрела шесть инвестиционных проектов. Пять из них получили поддержку.

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