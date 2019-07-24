Подписаться
Новости. Экономика
12:49, 24 Июля 2019
фото: pixabay.com / ccipeggy

В Карелии ускорился рост цен на продукты в первом полугодии

Загрузка...

Цены на продовольственные товары в Карелии в январе-июне 2019 года росли быстрее, чем в течение аналогичного периода прошлого года.

С начала года цены на продукты питания в республики увеличились на 3,1%. В прошлом году за тот же период этот показатель составил 2,9%.

Увеличились и темпы роста стоимости условного (минимального) набора продуктов питания. В среднем по Карелии продуктовая корзина подорожала до 5180 рублей 96 копеек.

Подробнее - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Д.Ю
2019-07-24 14:45:07
Основная часть россиян работает за еду
Геннадий Гаврилов
2019-07-24 13:57:40
172 РУБ. 70 КОП. в день ! Написали бы , что входит в эту " продуктовую " корзину", и сколько можно протянуть на таких харчах ...
zanoza
2019-07-24 13:27:59
Цены уже не кусаются , они сжирают основную часть нашей ,и без того небольшой зарплаты или пенсии.
Вася
2019-07-24 13:58:36
zanoza, Надо потерпеть,Путин не вечен,ну лет 20 еще.
zanoza
2019-07-24 14:36:40
Вася, мы скорее все вымрем от такой скотской жизни
кир
2019-07-24 14:36:34
Вася, Путин для вас. Он всё вас жалеет.
кир
2019-07-24 13:18:50
Плевать.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2019, 21:40
Диана Шурыгина обнажилась ради съемок в клипе
19.07.2019, 09:10
ВИДЕО: Поезд насмерть сбил женщину на переезде в Петрозаводске
23.07.2019, 13:07
"Ребята поверили Дмитрию"
18.07.2019, 16:19
"Не могу найти разумных объяснений случившемуся"
18.07.2019, 11:32
Митрополит Карельский Константин: "Сталин повторил подвиг Николая Второго"
23.07.2019, 21:03
ФОТО и ВИДЕО: Сильный пожар произошел на крыше ТЦ "Сигма" на Древлянке

Аналитика

Сегодня 13:18
Капитал
Купил квартиру – получи деньги
Слово "ипотека" у многих ассоциируется с финансовым рабством, необходимостью во многом себе отказывать. Но бремя ипотеки можно облегчить, если знать обо всех своих правах.
Никто не знает, что такое руны, а лес рубят китайцы
Сегодня 10:51
Мусорная реформа в Карелии – что ожидает регион?
23.07.2019 13:03
Сын судьи оказался за решеткой 1
22.07.2019 15:48
О скандалах, лжи и выживании 5
22.07.2019 11:25
Вся аналитика

Чтиво

23.07.2019 13:07
Личное мнение
"Ребята поверили Дмитрию" 6
"Столица на Онего" пообщалась с Еленой Смирновой и Ольгой Васильевой, женами пропавших в Баренцевом море дайверов, чтобы увидеть ситуацию с их ракурса.
"Мы, конечно, убились и морально, и физически" 4
22.07.2019 12:58
"Не могу найти разумных объяснений случившемуся" 1
18.07.2019 16:19
Себе дороже 6
18.07.2019 11:34
архив чтиво

Медиа

Соревнования по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира" в Петрозаводске
21.07.2019 14:48
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»