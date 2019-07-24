В Карелии ускорился рост цен на продукты в первом полугодии

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Цены на продовольственные товары в Карелии в январе-июне 2019 года росли быстрее, чем в течение аналогичного периода прошлого года.
С начала года цены на продукты питания в республики увеличились на 3,1%. В прошлом году за тот же период этот показатель составил 2,9%.
Увеличились и темпы роста стоимости условного (минимального) набора продуктов питания. В среднем по Карелии продуктовая корзина подорожала до 5180 рублей 96 копеек.
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