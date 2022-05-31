В Карелии увеличатся размеры соцподдержки и государственной социальной помощи

Об этом заявил на Форуме женщин Карелии, который проходит в Петрозаводске, глава республики Артур Парфенчиков.

В первую очередь, это касается выплат в связи с рождением детей и ежемесячных выплат на ребенка, а также выплат по всем направлениям социального контракта. С 1 июня на 10 процентов по всей России, в том числе в Карелии, повышается минимальный размер оплаты труда, а также прожиточный минимум. Этим повышением и обусловлено увеличение размеров выплат.

Обращаясь к участникам Форума, руководитель региона подчеркнул, что рост благосостояния и качества жизни людей является ключевым, неизменным приоритетом для президента России В. В. Путина и для правительства республики.

— Я поручаю министерству социальной защиты Карелии организовать в кратчайшие сроки всю работу и обеспечить выплату уже в июне господдержки в новых размерах, а нашему министерству финансов — проработать вопрос о необходимых корректировках бюджета этого года, — сказал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии подчеркнул важную роль женщин в развитии страны и общества, в воспитании подрастающего поколения, назвав Форум эффективной площадкой для предложений от женского сообщества.

— В наше непростое время такой Форум в форме диалога, обмена опытом очень нужен. От ваших инициатив, активности зависит очень многое. Сегодня женщины во всех областях нашей жизни играют важнейшую роль: в экономике, в социальной сфере, в образовании, в предпринимательстве, — сказал Артур Парфенчиков.

— Нужно повышать статус педагогов, врачей, работников культуры, где трудится очень много женщин. За последнее время мы много сделали в этих направлениях: открыли новые детские сады, ремонтируем и строим школы, модернизируем медицину. Но нам предстоит сделать еще больше. Ваши идеи, предложения, поручения по итогам Форума, в том числе для структур федерального уровня, мы постараемся выполнить. Эти импульсы для принятия конкретных решений на уровне государства должны идти от таких мероприятий, как этот Форум.

Артур Парфенчиков вручил государственные награды Республики Карелия лучшим активным женщинам региона.

— Вместе с необходимостью сохранения прав женщин, повышения социального статуса нужно всегда помнить самое главное. Для нас, мужчин, на протяжении всей жизни женщина остается матерью, женой, дочерью, бабушкой. Самой мудрой, красивой, доброй и лучшей, — отметил Глава республики.

Работа Форума проходит на нескольких дискуссионных площадках. В его работе принимает участие председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, представители общественных объединений и организаций женщин России, жительницы Карелии.

Лидер российских женщин Екатерина Лахова дала высокую оценку женскому движению в Карелии.

— На Северо-Западе женщины очень активны. Недавно такие же Форумы прошли в Архангельской и в Новгородской областях, в Санкт Петербурге, — сказала Екатерина Лахова.

— Карелия всегда к себе притягивает. Здесь женщины очень сильные. И женские организации, и вопросы, которые ставятся, всегда отвечают требованиям времени. Карелия сегодня является передовиком лоббирования театральной педагогики. Театр плюс школа — это важнейшая точка роста общества. Именно в Карелии мы проводили этот пилотный проект. Именно Карелия первая на Северо-Западе откликнулась на реализацию программы «Семейное агропредпринимательство». Есть в регионе и новые точки роста, которые можно было бы развивать, и мы обязательно поставим развитие этих направлений перед региональным отделением.

Екатерина Лахова выразила благодарность Артуру Парфенчикову за поддержку предложения провести Форум женщин в Карелии.

— Я в ожидании новых инициатив и предложений, которые появятся в Карелии. Для нас важно работать командой советов женщин, которые должны быть везде — на уровне деревни, района, города, — сказала лидер российских женщин.