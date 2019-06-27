В Карелии увеличились темпы роста общепита

Оборот кафе, ресторанов и других организаций общественного питания в Карелии в 2019 году растет в несколько раз быстрее, чем в прошлом.

В течение этого периода темпы роста оборота общепита составляли от 1,3% до 6,8% в месяц. Общий показатель за 5 месяцев достиг 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах.

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