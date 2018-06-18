В Карелии увеличился оборот рыбной продукции

В 2018 году компании, занимающиеся рыболовством и рыбоводством, увеличили оборот почти на 30%, сообщает Карелиястат.

Оборот организаций с основным видом деятельности "Рыболовство и рыбоводство" в январе-мае 2018 года составил 4 млрд 872,5 млн рублей, что в действующих ценах на 27,9% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Об этом сообщает Карелиястат.

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