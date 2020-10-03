В Карелии водитель сбил двух пешеходов

Под колесами оказались мужчина и женщина, сообщают в ГИБДД.

Третьего октября, в 6:40 утра, в Костомукше 40-летний водитель "ВАЗ 2115" совершил наезд на пешеходов. Об этом информирует Госавтоинспекция Карелии.

В момент происшествия пешеходы шли по краю проезжей части в попутном направлении с автомобилем.

В ДТП пострадали пешеходы: 41-летний мужчина и 29-летняя девушка. Им назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что арестован водитель, насмерть сбивший двух женщин в Петрозаводске.