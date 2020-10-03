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В Карелии водитель сбил двух пешеходов

Новости. Происшествия
09:22, 04 Октября 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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Под колесами оказались мужчина и женщина, сообщают в ГИБДД.

Третьего октября, в 6:40 утра, в Костомукше 40-летний водитель "ВАЗ 2115" совершил наезд на пешеходов. Об этом информирует Госавтоинспекция Карелии.

В момент происшествия пешеходы шли по краю проезжей части в попутном направлении с автомобилем.

В ДТП пострадали пешеходы: 41-летний мужчина  и 29-летняя девушка. Им назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что арестован водитель, насмерть сбивший двух женщин в Петрозаводске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-04 10:54:22
При наезде на пешехода водитель должен лишаться возраста местными жителями, очевидцами, прохожими с помощью подручных средств. Машину конфисковать. Ничего то вы не можете, беззубые.
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