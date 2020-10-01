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Арестован водитель, насмерть сбивший двух женщин в Петрозаводске

Новости. Общество
13:05, 02 Октября 2020
фото: © коллаж МВД Карелии
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Артем Гашков, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, где погибли две женщины, взят под стражу, сообщили в МВД Карелии.

Так, 19 сентября в 00.41 в Петрозаводске водитель, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана, при пересечении перекрестка с улицей Мелентьевой сбил двух женщин 1977 и 1979 годов рождения, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм женщины скончались на месте.

Водитель с места происшествия скрылся, но позже сам пришел в полицию с повинной.

По данному факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ, расследование которого продолжается на сегодняшний день.

В настоящее время по уголовному делу получено заключение судебной автотехнической экспертизы, с учётом результатов которой, водителю, совершившему наезд, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места дорожно-транспортного происшествия).

В четверг, 1 октября, Петрозаводский городской суд по ходатайству следователя в отношении обвиняемого, на период проведения предварительного следствия, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что момент страшного ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения.

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Комментарии

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Поцъ
2020-10-02 13:45:11
Ежели б не скрылся,то домашним арестом мог бы отделаться,но потом то в тюрьму!?!
Беня
2020-10-02 14:06:06
Поцъ - какой самоироничный ник :) :) :)
кир
2020-10-02 13:08:58
Такой, вот, профессионал.
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