В Карелии возникла идея пересмотра социальной помощи гражданам, которые «притворяются» безработными

Статус безработного может использоваться для получения различных льгот, поэтому власти задумались, как «дифференцировать соцподдержку граждан, не заинтересованных в трудоустройстве».

Такая формулировка содержится в официальном пресс-релизе Управления труда и занятости Карелии.

Что может подразумевать такая «дифференциация», и каких категорий граждан она коснется, разъяснений пока нет. Возможно, речь может идти о тех, кто злоупотребляет статусом безработного и состоит на учете не для поиска работы, а лишь для получения справок в службе занятости.

Такие справки требуются органам социальной защиты и другим организациям, которые принимают решения о предоставлении различных льгот. Например, о скидках по квартплате, детских пособиях, бесплатном школьном питании и многих других. Начисление льгот, как правило, зависит от размера дохода получателя. Он не должен превышать определенного уровня. Справка об учете в качестве безработного подтверждает, что у человека вообще нет никакого дохода, а, значит, он может претендовать на социальную помощь.

Подробнее об этом читайте в статье «Тунеядцам – бой?».