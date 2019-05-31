В Карелии вырастет потребность в кадрах - прогноз

Управление труда и занятости Карелии прогнозирует, что в 2020 году предприятиям и другим организациям республики понадобится дополнительно 5778 специалистов – на 400 человек больше, чем в 2019 году.

По словам представителя управления Светланы Борисенковой, наибольшую потребность в кадрах заявили организации, работающие в сфере образования – 940 человек.

Кроме того, в обрабатывающих производствах потребуется дополнительно 837 человек, в области здравоохранения и социальных услуг – 775 человек, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – 763 человек, сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 458 человек.

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