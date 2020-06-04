890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
На выезде из Петрозаводска произошло ДТП (ФОТО) 1
Сегодня 06:40
В Петрозаводске начали ремонтировать школу № 35
04.06.2020 18:20
В Петрозаводске водитель напилась после того, как врезалась в дерево 1
04.06.2020 14:47
Кадры с медведем, жующим булку, возмутили Минприроды Карелии (ВИДЕО) 2
Сегодня 07:00
Соцработникам Карелии выплатили деньги за повышенную нагрузку в условиях пандемии COVID-19
04.06.2020 17:20

В Карелии вырос прожиточный минимум

Новости. Экономика
08:30, 05 Июня 2020
фото: pixabay
Загрузка...

В Карелии величина прожиточного минимума с начала года выросла по сравнению с концом 2019 года на 2,3%, сообщили в правительстве республики.

Соответствующее постановление подписал 4 июня глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Так, согласно постановлению размер прожиточного минимума в целом по региону на душу населения за 1 квартал 2020 года составил 13611 рублей, для трудоспособного населения – 14798 рублей, пенсионеров – 11401 рубль, детей – 12869 рублей.

Величина прожиточного минимума определяется правительством Республики Карелия ежеквартально на основании потребительской корзины и данных Карелиястата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

Напомним, величина прожиточного минимума используется для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальных программ, в целях оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, а также учитывается при формировании бюджета Республики Карелия и бюджетов муниципальных образований. Таким образом, увеличение данного показателя позволит предоставить большему числу граждан нашей республики государственную социальную адресную помощь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
29.05.2020, 09:37
Рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии за сутки
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус

Аналитика

04.06.2020 15:01
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится"
Глава Петрозаводска проинспектировала ход работ по благоустройству дворов и ремонту фасадов зданий в центре города.
Карелию вводят в режим жесткой экономии 3
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  6
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
"На весах была судьба деревенского мужичка" 25
29.05.2020 15:57
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:00
Без политики
Американская академия офтальмологии рекомендовала отказаться от использования контактных линз в период пандемии Covid-19
В статье "Уход за глазами во время пандемии коронавируса", опубликованной на сайте американской академии офтальмологии, приводятся рекомендации по отказу от использования контактных линз в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, пояснила специалист по качеству оказания медицинской помощи, врач-офтальмолог центра Екатерина Ковригина.
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
04.06.2020 09:35
С новым опытом в новую жизнь
04.06.2020 09:30
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»