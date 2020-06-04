В Карелии вырос прожиточный минимум

В Карелии величина прожиточного минимума с начала года выросла по сравнению с концом 2019 года на 2,3%, сообщили в правительстве республики.

Соответствующее постановление подписал 4 июня глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Так, согласно постановлению размер прожиточного минимума в целом по региону на душу населения за 1 квартал 2020 года составил 13611 рублей, для трудоспособного населения – 14798 рублей, пенсионеров – 11401 рубль, детей – 12869 рублей.

Величина прожиточного минимума определяется правительством Республики Карелия ежеквартально на основании потребительской корзины и данных Карелиястата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

Напомним, величина прожиточного минимума используется для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальных программ, в целях оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, а также учитывается при формировании бюджета Республики Карелия и бюджетов муниципальных образований. Таким образом, увеличение данного показателя позволит предоставить большему числу граждан нашей республики государственную социальную адресную помощь.