В Карелии вырос сбор налогов

Налоговая служба зафиксировала рост собираемости налогов в Карелии в начале 2019 года.

В первом квартале этого года в консолидированный бюджет Российской Федерации с территории республики Карелия поступило 8,7 млрд рублей, что на 29% больше, чем за первый квартал 2018 года.

В федеральный бюджет поступило 2 млрд рублей с ростом на 57%, поступления в территориальный бюджет республики Карелия составили 6,7 млрд рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 22,2%.

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