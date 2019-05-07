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Новости. Экономика
09:27, 07 Мая 2019
фото: © Сергей Коньков/ТАСС

В Карелии вырос сбор налогов

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Налоговая служба зафиксировала рост собираемости налогов в Карелии в начале 2019 года.

В первом квартале этого года в консолидированный бюджет Российской Федерации с территории республики Карелия поступило 8,7 млрд рублей, что на 29% больше, чем за первый квартал 2018 года.

В федеральный бюджет поступило 2 млрд рублей с ростом на 57%, поступления в территориальный бюджет республики Карелия составили 6,7 млрд рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 22,2%.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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кир
2019-05-07 11:06:12
Пассионарии никогда не платили налогов. Как торговали на улицах без кассы, так и торгуют. Годами. Лица уже примелькались. Власть, естественно, не в курсе. А полицаи заинтересованы непосредственно "ничего не видеть". Какую страну вы создали, маленькие винтики большой машины?
zanoza
2019-05-07 10:54:48
Ну так это закономерно при росте ставки НДС ,акцизов и росте МРОТ. Никакой заслуги в этом налоговых органов нет, это результат государственной налоговой политики.
Беня
2019-05-07 10:13:50
Собираемость, как мы видим, растет, а социальную сферу, как тоже мы видим, оптимизируют.
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