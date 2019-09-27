В Карелии выросла просроченная кредиторская задолженность компаний

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Карельские компании за 7 месяцев 2019 года увеличили долю просроченной кредиторской задолженности в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".
"Просрочка" выросла до 61,9 млрд рублей – 57,5% от общей суммы кредиторской задолженности. В конце июля 2018 года этот показатель составлял лишь 16,2%.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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