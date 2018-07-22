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Новости. Общество
14:07, 22 Июля 2018

В Карелии зафиксированы случаи заболевания корью

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Что это за напасть такая – корь, чем она опасна? "Столица на Онего" вместе со специалистами Центра медицинской профилактики Карелии собрала важные факты об этой болезни и ответы на вопросы.

Корь является одной из самых заразных болезней. Считается, что, если человек, который прежде не болел корью и не был привит против нее, пообщается с больным, то его шансы не заразиться близки к нулю.

Инфекция быстро распространяется в закрытых помещениях. Причем не только в комнатах и офисах – она "бродит" по коридорам и перемещается на другие этажи по вентиляционным трубам. Может проникать и в соседние помещения.

Вирус передается только воздушно-капельным путем: при чихании, кашле, разговоре. В редких случаях может передаваться через предметы, на которые попали капельки слюны.

Маленькие дети больше всего рискуют заболеть корью и получить осложнения. Также в группе риска – беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом. Если корью заболеют бабушка или дедушка больного ребенка, то им непросто будет выздороветь без последствий для здоровья.
Самым опасным осложнением кори является энцефалит (один случай на 2 тысячи больных), самыми частыми – пневмония и бронхиты.

Вакцинацию называют единственным способом защиты от кори. В нашей стране вакцинация против кори является одной из основных прививок, проводимых детям в возрасте одного года и шести лет. Она включена в Национальный календарь прививок.

Среди причин возвращения кори специалисты называют отказ родителей от вакцинации детей, а также массовый заезд трудовых мигрантов в Россию из бывших союзных республик, где прививкам не уделяют должного внимания.

В начале июля в Олонецком районе начали фиксировать случаи подозрения на корь. Согласно последним данным республиканского управления Роспотребнадзора, речь может идти о 21 заболевшем корью, пятеро из которых – дети до 17 лет. Лабораторно диагноз подтвержден пока только у девяти человек.

Как распознать корь? Можно ли заболеть корью повторно? Дает ли прививка 100%-ную гарантию, что человек не заболеет корью? – ответы на эти и другие вопросы читайте в материале "Вот ведь зараза".

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