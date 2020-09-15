В Карелии заключенный покорил жюри шоу "Голос" песней "Ты меня не стоишь" (ФОТО)

В исправительной колонии №7 подвели итоги вокального конкурса "Голос", сообщили в УФСИН по Карелии.

Идея о проведении вокального конкурса появилась на фоне ограничений проведения очных культурно-массовых мероприятий в колонии.

Чтобы воплотить идею в жизнь, подключились руководство учреждения, сотрудники воспитательной службы и сами осужденные. Основная нагрузка технически провести конкурс легла на плечи осужденных, работающих в студии кабельного телевидения "Выгозерье". На протяжении двух месяцев в студии трудились над созданием собственной 3D сцены, осуществляли запись и монтаж видеороликов выступлений, работали над идеей проведения онлайн концертов, следили за результатами голосования.





В финальном голосовании приняли участие более 400 зрителей.





По итогам голосования из 9 финалистов первое место занял заключенный, исполнивший песню группы "Рождество" – "Так хочется жить". Второе место присуждено осужденному, который спел песню Басты "Мама". Третье место – исполнителю песни Bahh Tee "Ты меня не стоишь".



