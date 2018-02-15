В Карелии заметно вырос объем внешней торговли

Объем внешней торговли республики по итогам 2017 года увеличился на 49%.

В 2017 году внешнеторговый оборот Карелии увеличился на 49% к уровню 2016 года и составил 1 млрд 382 млн долларов США. При проведении расчетов были учтены данные экспорта и импорта со странами ЕАЭС, а также данные по взаимной торговле вне зоны таможенного контроля, но не принимались в расчет данные по взаимной торговле услугами.

Об этом сообщает министерство экономического развития республики.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".