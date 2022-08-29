В Карелии завершилось трехдневное голосование на выборах главы республики

Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин поблагодарил всех, кто нашел время за эти три дня посетить избирательный участок и сделать важный выбор.

В Карелии завершилось трехдневное голосование. Сотрудники Центризбиркома подводят итоги явки избирателей во всех районах Карелии, но уже сейчас известно, что по данным на 18 часов, проголосовавших было больше, чем на выборах главы Карелии в 2017 году.

«Сегодня к 18 часам явка составила 26,19% от общего числа избирателей, проголосовало 132255 человек. Пять лет назад — в 2017 году — к этому часу проголосовали 23,51%», — сообщили в пресс-службе ЦИК Карелии.

Окончательные данные по явке станут известны позже, как и первые предварительные результаты выборов.

На избирательных участках в течение всех трех дней голосования 9, 10 и 11 сентября присутствовали около тысячи наблюдателей, как от кандидатов и партий, так и общественные наблюдатели, в том числе наблюдатели-блогеры, а также средства массовой информации.

В Петрозаводске и Прионежском районе применялись Комплексы обработки избирательных бюллетеней — КОИБ-2017.

Видеонаблюдением и видеофиксацией были охвачены избирательные участки, на которых голосует 85% избирателей нашей республики. За видеотрансляциями наблюдали в Центре общественного наблюдения, где у участников была возможность отслеживать любые спорные ситуации.

"Голосование завершено, будем ждать результатов. Как всегда, Карелия доказала свою способность проводить легитимные, спокойные, прозрачные выборы. Это, прежде всего, заслуга членов избирательных комиссий, особенно тех, кто работает непосредственно на избирательных участках, на передовой. Низкий вам поклон, я знаю насколько это тяжелый труд. И, конечно же, хочется поблагодарить наших избирателей, каждого, кто нашел время за эти три дня посетить избирательный участок и сделать важный выбор: каждый избиратель — свой, но все вместе мы выбрали будущее Карелии!» - сказал председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин.



