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В Карелию ввозили фрукты с мухами и овощи с вирусом коричневой морщинистости

Новости. Общество
13:44, 24 Октября 2022
фото: © agbz.ru

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Россельхознадзор рассказал о ввозе в Карелию фруктов и овощей, зараженных карантинными вредителями.

В рамках ежегодного мониторинга карантинного фитосанитарного состояния продукции за истекший период 2022 года Россельхознадзор выявил 11 видов карантинных вредных организмов в 80 случаях:

— западный (калифорнийский) цветочный трипс в партиях горшечных цветов; среза цветов, рассады цветочных культур. Происхождение партий — Нидерланды, Эквадор, Московская, Ленинградская и Оренбургская области РФ;
— белая ржавчина хризантем в партии среза цветов (хризантема) происхождением Нидерланды;
— персиковая плодожорка в париях персиков, абрикосов происхождением Турция;
— бурая монилиозная гниль в партиях персиков, слив, черешни, Происхождение продукции Республика Сербия, Республика Молдова, Турция, Азербайджан;
— средиземноморская муха в париях мандаринов происхождением ЮАР;
— калифорнийская щитовка в партиях яблок происхождением Узбекистан, РФ;
— тутовая щитовка в партиях киви (Иран);
— амброзия трехраздельная и амброзия полыннолистная в партиях подсолнечника продовольственного (Краснодарский край);
— дынная муха в партиях дыни, происхождение Узбекистан;
— вирус коричневой морщинистости плодов томата в партии томатов (Ростовская область).

Указанные карантинные объекты отсутствуют на территории республики, некоторые из них представляют серьезную угрозу.

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