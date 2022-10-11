В Карелию ввозили фрукты с мухами и овощи с вирусом коричневой морщинистости

Россельхознадзор рассказал о ввозе в Карелию фруктов и овощей, зараженных карантинными вредителями.

В рамках ежегодного мониторинга карантинного фитосанитарного состояния продукции за истекший период 2022 года Россельхознадзор выявил 11 видов карантинных вредных организмов в 80 случаях:

— западный (калифорнийский) цветочный трипс в партиях горшечных цветов; среза цветов, рассады цветочных культур. Происхождение партий — Нидерланды, Эквадор, Московская, Ленинградская и Оренбургская области РФ;

— белая ржавчина хризантем в партии среза цветов (хризантема) происхождением Нидерланды;

— персиковая плодожорка в париях персиков, абрикосов происхождением Турция;

— бурая монилиозная гниль в партиях персиков, слив, черешни, Происхождение продукции Республика Сербия, Республика Молдова, Турция, Азербайджан;

— средиземноморская муха в париях мандаринов происхождением ЮАР;

— калифорнийская щитовка в партиях яблок происхождением Узбекистан, РФ;

— тутовая щитовка в партиях киви (Иран);

— амброзия трехраздельная и амброзия полыннолистная в партиях подсолнечника продовольственного (Краснодарский край);

— дынная муха в партиях дыни, происхождение Узбекистан;

— вирус коричневой морщинистости плодов томата в партии томатов (Ростовская область).

Указанные карантинные объекты отсутствуют на территории республики, некоторые из них представляют серьезную угрозу.