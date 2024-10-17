В карельском Минздраве прокомментировали ситуацию с невыездом скорой к пациентке

Накануне в соцсети пожаловались на то, что скорая Пудожской ЦРБ не приехала по вызову в поселок Шальский.

Как сообщили в паблике Минздрава Карелии, одним из пользователей соцсети накануне была размещена информация о том, что скорая Пудожской ЦРБ не приехала 17 октября по вызову в поселок Шальский.



Ситуацию прокомментировали в центральной районной больнице. По словам главного врача Антона Косенкова, вечером помощь потребовалась девушке 17 лет с жалобами на кашель и субфебрильную температуру.



В это же время, когда поступил звонок из Шальского, две бригады скорой помощи выехали по другому вызову в Колодозеро, где произошло ДТП, в котором серьезно пострадали четыре человека.

Медики оказали помощь на месте, а затем доставили пострадавших в Пудож. Один их них с тяжелыми травмами сейчас остается в реанимации, двое – транспортированы вертолетом санитарной авиации в Детскую республиканскую больницу, один получает лечение в стационаре ЦРБ.



Практически одновременно с этими вызовами поступил вызов и в поселок Онежский, где помощь потребовалась женщине в родах.



Именно поэтому пациентке из Шальского было предложено добраться в больницу самостоятельно, что и было сделано.



Как добавили в источнике, ранее днем девушку осмотрел на ФАПе медицинский работник, который дал рекомендацию обратиться в ЦРБ для рентгенологического исследования. Диспетчером скорой вызов так же расценен как не требующий экстренной медицинской помощи.



Девушка была осмотрена дежурным терапевтом, выполнена рентгенография, пневмония исключена. С признаками ОРВИ пациентка госпитализирована в инфекционное отделение. Ее состояние стабильное с положительной динамикой, рассказали в карельском Минздраве.