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В Питкярантском районе Карелии сегодня прогремят взрывы

Новости. Общество
12:15, 27 Октября 2022
фото: © Столица на Онего

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В карьере на юге Карелии по гудку начнут работать взрывники, сообщили в местной администрации.

Сегодня, 27 октября, до 20.00 в месторождении «Лупикко-2» будут проводиться взрывные работы. Сигналом будут несколько продолжительных гудков: один в начале подготовительных работ, два во время взрывов скалы, и три по окончании работ.

По периметру опасной зоны и на подъездах к карьеру поставят постовых.

Отметим, месторождение гранитов «Лупикко-2» расположено на территории Питкярантского района Карелии, в семи километрах к юго-востоку от Питкяранты.

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