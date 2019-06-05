В колонии Карелии установили детскую площадку

Заключенные самостоятельно оборудовали детскую игровую площадку в исправительной колонии №1, сообщили в УФСИН по Карелии.

На прилегающей к исправительной колонии № 1 территории установлена детская площадка. Администрация колонии позаботилась о том, чтобы детям, приезжающим с родственниками осужденных на длительные свидания, было комфортно.

Игровое оборудование полностью изготовлено на производственной зоне учреждения.

"Осужденные с большим энтузиазмом откликнулись на призыв обустроить игровую площадку для приезжающих на свидание детей", – отметил Алексей Головач, начальник исправительной колонии № 1.