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26.05.2021 20:40

В колониях Карелии в течение месяца будут бороться с наркотиками

Новости. Общество
17:40, 27 Мая 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

В исправительных учреждениях республики стартовал месячник борьбы с наркотиками, сообщили в УФСИН по Карелии.

Месячник приурочен к празднованию Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который отмечается ежегодно 26 июня. Подозреваемых, обвиняемых и осужденных ждет ряд тематических мероприятий. Их цель - формирование негативного отношения к незаконному обороту и употреблению наркотиков, а также для стимулирование осужденных к правопослушному поведению в исправительных колониях.

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В УФСИН по Карелии напомнили, что в рамках реализации ведомственной программы социально-психологической работы с лицами, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость, в 2021 году 13 осужденных прошли специальный курс. Также подопечные УФСИН принимают участие в различных конкурсах и соревнованиях. Так, заключенные из ИК-7 приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!». На конкурс в Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по КарелиИ было представлено более сотни работ от учебных и общественных организаций.

В номинации «Видеоролик антинаркотической направленности» фильм «Жизнь без наркотиков», подготовленный коллективом студии кабельного телевидения ИК-7 «Выгозерье», занял 2 место. 

В основу сюжета легли истории реальных людей, прошедших путь наркомана и вставших на путь исправления и здорового образа жизни.

Ранее заключенные в Карелии сыграли в интеллектуальную игру.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-05-27 18:57:24
А потом, по логике, 11 месяцев поощрение употребления?)
Не врун
2021-05-27 18:33:33
Полный пипец! Куда рулевой страну привёл!?
mobikk
2021-05-27 18:13:12
Туда ж только сотрудники могут пронести...Это они с ними будут бороться? Со своими сотрудниками?
Гость
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