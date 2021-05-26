В колониях Карелии в течение месяца будут бороться с наркотиками

В исправительных учреждениях республики стартовал месячник борьбы с наркотиками, сообщили в УФСИН по Карелии.

Месячник приурочен к празднованию Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который отмечается ежегодно 26 июня. Подозреваемых, обвиняемых и осужденных ждет ряд тематических мероприятий. Их цель - формирование негативного отношения к незаконному обороту и употреблению наркотиков, а также для стимулирование осужденных к правопослушному поведению в исправительных колониях.

В УФСИН по Карелии напомнили, что в рамках реализации ведомственной программы социально-психологической работы с лицами, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость, в 2021 году 13 осужденных прошли специальный курс. Также подопечные УФСИН принимают участие в различных конкурсах и соревнованиях. Так, заключенные из ИК-7 приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!». На конкурс в Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по КарелиИ было представлено более сотни работ от учебных и общественных организаций.

В номинации «Видеоролик антинаркотической направленности» фильм «Жизнь без наркотиков», подготовленный коллективом студии кабельного телевидения ИК-7 «Выгозерье», занял 2 место.

В основу сюжета легли истории реальных людей, прошедших путь наркомана и вставших на путь исправления и здорового образа жизни.

Ранее заключенные в Карелии сыграли в интеллектуальную игру.