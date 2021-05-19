Заключенные в Карелии сыграли в интеллектуальную игру

В тюремной больнице в Медгоре в ходе интеллектуальной игры брейн-ринг заключенные показали знания о Великой Отечественной войне, сообщили на сайте УФСИН Карелии.

Интеллектуальная игра брейн-ринг, посвященная 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в лечебном профилактическом учреждении «Республиканская больница № 2 УФСИН России по Карелии.

Участники в течение месяца готовились к предстоящему событию — штудировали специальную литературу, смотрели документальные фильмы о войне.

Всего в игре приняли участие 4 команды по 5 человек. Сотрудники воспитательного отдела подготовили самые разные вопросы — от простых до максимально сложных.

«Как показывают результаты, осужденные знают все города-герои, названия различных военных операций Великой Отечественной войны, оперативные псевдонимы полководцев, военные аббревиатуры, кое-что о военных построениях, названия танков и различных орудий», говорится на сайте УФСИН.

Ранее среди арестантов прошел конкурс караоке, также посвященный Победе в Великой Отечественной войне.