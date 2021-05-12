В Карелии заключенные спели в караоке военные песни

Арестанты, находящиеся в больнице при УФСИН, приняли участие в конкурсе по исполнению песен в караоке.

Конкурс караоке среди осужденных прошел в лечебном профилактическом учреждении Республиканская больница № 2 УФСИН России по Карелии. Мероприятие было посвящено празднованию 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают в УФСИН.

«11 участников соревновались за звание лучшего певца караоке. В этот день в репертуаре были песни военных лет. В ходе конкурса участники исполнили всеми любимые известные композиции: „В землянке“, „Враги сожгли родную хату“, „Синий платочек“, „Темная ночь“, „Жди меня“, „Последний бой“, „Смуглянка“, и др.», — говорится в сообщении.

Победителем стал исполнитель песни «Журавли».

Ранее сообщалось, что заключенные в Карелии нарисовали картины для постояльцев дома-интерната для ветеранов.