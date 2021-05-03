Заключенные в Карелии нарисовали картины для постояльцев дома-интерната для ветеранов

Сотрудники УФСИН Карелии передали Петрозаводскому дому-интернату для ветеранов восемь картин, нарисованных осужденными в рамках благотворительной акции "Картина для души", сообщили в ведомстве.

Красивые летние и зимние пейзажи украсят помещения учреждения после ремонта и будут радовать своих постояльцев.

Информация о проведении благотворительной акции была доведена до осужденных сотрудниками воспитательных служб исправительных учреждений и нашла живой отклик среди художников.

«Сейчас, находясь в неволе, самое время посмотреть на себя со стороны, подумать о своих деяниях и попытаться сделать мир чуть-чуть добрее, а начинать нужно именно с себя. И помогать старшим – это шаг к исправлению», - отметил один из участников акции.

Участие в подобных мероприятиях наглядно демонстрирует искреннее желание осужденных совершить добрый и бескорыстный поступок, встать на путь исправления.

Директор дома-интерната Дмитрий Лябегин поблагодарил участников благотворительной акции.