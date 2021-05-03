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Заключенные в Карелии нарисовали картины для постояльцев дома-интерната для ветеранов

Новости. Общество
11:09, 04 Мая 2021
фото: УФСИН Карелии
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Сотрудники УФСИН Карелии передали Петрозаводскому дому-интернату для ветеранов восемь картин, нарисованных осужденными в рамках благотворительной акции "Картина для души", сообщили в ведомстве.

Красивые летние и зимние пейзажи украсят помещения учреждения после ремонта и будут радовать своих постояльцев.
Информация о проведении благотворительной акции была доведена до осужденных сотрудниками воспитательных служб исправительных учреждений и нашла живой отклик среди художников.

«Сейчас, находясь в неволе, самое время посмотреть на себя со стороны, подумать о своих деяниях и попытаться сделать мир чуть-чуть добрее, а начинать нужно именно с себя. И помогать старшим – это шаг к исправлению», - отметил один из участников акции.

Участие в подобных мероприятиях наглядно демонстрирует искреннее желание осужденных совершить добрый и бескорыстный поступок, встать на путь исправления.

Директор дома-интерната Дмитрий Лябегин поблагодарил участников благотворительной акции.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-05-04 13:21:55
Они вернутся за своим ночью
кир
2021-05-04 12:49:08
Сначала картина, потом, когда выйдут, нож в бок. Генетический сбой исправить нельзя. Горькую правду не напечатают, - поспорил со мной кот.
Гость
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