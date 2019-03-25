В Кондопоге состоялось встреча краеведческого клуба

В Кондопожской центральной библиотеке состоялась встреча краеведческого клуба "Oma kodi - Родной дом", посвященная 90-летию одной из старейших гидроэлектростанций России и первенца электрификации Карелии — Кондопожской ГЭС.

Главной темой стала история гидроэлектростанции в послевоенное время, о которой рассказала Валена Самкина, посвятившая служению энергетике 42 года.

Валентина Самкина начинала работать в электротехнической лаборатории станции, 20 лет трудилась дежурным мастером, последние 12 лет руководила производственно-техническим отделом. Именно ей было доверено торжественное поднятие флага в день рождения Кондопожской ГЭС 29 января 2019 года под аплодисменты сотрудников станции и гостей.

О Кондопожской ГЭС ветеран энергетики рассказывала с большой любовью — о том, как строилось предприятие, как в сжатые сроки проходила эвакуация оборудования в начале войны, как восстанавливалась ГЭС после окончания финской оккупации, о дальнейшем строительстве и реконструкции станции. Встреча завершилась показом нового исторического фильма о Кондопожской ГЭС, созданном при поддержке ПАО "ТГК-1" и известного карельского кинематографиста Константина Ленчицкого с учениками киношколы.

— История Кондопожской ГЭС – это история карельской энергетики. Нам очень приятно, что темы встреч краеведческого клуба посвящены нашей гидроэлектростанции. На первой встрече известный карельский краевед Виктор Анатольевич Карелин выступил с темой "Страницы истории Кондостроя". Сегодня Валентина Анатольевна поделилась личными воспоминаниями о годах работы на ГЭС, представила на презентации редкие фотографии, — рассказывает директор Каскада Сунских ГЭС ПАО "ТГК-1" Евгений Лопатин. — Огромное спасибо всем участникам краеведческого клуба за интерес к энергетике и нашим объектам.

Справка

Кондопожская ГЭС в составе Каскада Сунских ГЭС входит в филиал "Карельский" ПАО "ТГК-1", ведущий производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе. Первенец электрификации Карелии, гидроэлектростанция построена по Ленинскому плану ГОЭЛРО, постановление о постройке центральной электростанции было подписано 26 апреля 1921 года Совнаркомом РСФСР под председательством В. И. Ленина.

Пуску первой ГЭС Карельского края предшествовала длительная работа по возведению здания, строительству гидротехнических сооружений, монтажу оборудования.

Строительство продолжалось с 1923 по 1951 годы в две очереди: к строительству второй очереди приступили в 1937 году. С началом военных действий основное гидромеханическое и электрическое оборудование демонтировали и вывезли на другие гидростанции СССР. Во время Великой Отечественной войны сооружения Кондопожской ГЭС подверглись значительному разрушению. Восстановление станции началось в июне 1944 года. В 1947 году были пущены в работу агрегаты № 1 и 2, в марте 1951 года — агрегат № 3.

В настоящее время Кондопожская ГЭС — современная, отвечающая требованиям времени гидроэлектростанция. Ее мощность составляет 25,6 МВт со среднегодовой выработкой 130 млн кВт часов. Установленные на ГЭС средства автоматизации производства электроэнергии обладают высокими техническими показателями, а также высокой энергоэффективностью, экологичностью, безопасностью и возможностями диагностики состояния оборудования.