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В Кремле назвали причины роста заболеваемости COVID-19 в России

Новости. Общество
20:30, 18 Июня 2021
фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

Российские власти назвали причины того, почему в стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о причинах роста заболеваемости COVID-19.

Ранее она объяснила увеличившееся число пациентов с коронавирусом нигилистическим отношением граждан к защитным мерам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, ну и, кроме того, также коварство самой инфекции тоже нельзя забывать», — перечислил Песков факторы, спровоцировавшие ухудшение эпидемиологической обстановки.

За минувшие сутки в России выявили наибольшее число больных COVID-19 с 1 февраля — 17 262 человека. Наибольшая доля приходится на Москву — 9056. Этот показатель стал максимальным за все время пандемии.

Всего в стране зафиксировали 5 281 309 случаев коронавируса, жертвами болезни стали 128 445 человек, выздоровели 4 850 659 россиян.

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Комментарии

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Серж
2021-06-18 22:06:36
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решения об открытии с 28 июня авиасообщения с рядом стран, среди которых США, Болгария, Италия и Кипр, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
К детям и семьям надо лететь несмотря ни на что .
Самуил
2021-06-18 21:59:39
Эти "Российские власти" хуже ковидлы.
Дима
2021-06-18 21:37:21
У этих ребят постоянно во всем виноват народ. А это ничего, что у РФ граница с Индией всю дорогу открыта, и перелеты не прекращались ни разу?
Серж
2021-06-18 21:57:37
Дима, и Москва не закрыта .
Серж
2021-06-18 21:33:56
Бредятина ,
Zim
2021-06-18 21:33:51
Победили, так это власть добилась, а как инфекция поперла, так это народ виноват, так?
Juniper59
2021-06-18 21:11:56
Попахивает собачьим бредом.
Вообще-то выводы о распространении болезней должны делать врачи и учёные, а не чиновники и рупор при верховном главнокомандующем (эх, где вы, времена Костикова и Ястржембского?).
А то, что могла бы проанализировать власть - это причины упомянутого нигилизма.
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