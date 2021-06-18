В Кремле назвали причины роста заболеваемости COVID-19 в России

Российские власти назвали причины того, почему в стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о причинах роста заболеваемости COVID-19.

Ранее она объяснила увеличившееся число пациентов с коронавирусом нигилистическим отношением граждан к защитным мерам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, ну и, кроме того, также коварство самой инфекции тоже нельзя забывать», — перечислил Песков факторы, спровоцировавшие ухудшение эпидемиологической обстановки.

За минувшие сутки в России выявили наибольшее число больных COVID-19 с 1 февраля — 17 262 человека. Наибольшая доля приходится на Москву — 9056. Этот показатель стал максимальным за все время пандемии.

Всего в стране зафиксировали 5 281 309 случаев коронавируса, жертвами болезни стали 128 445 человек, выздоровели 4 850 659 россиян.