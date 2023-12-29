В Лахденпохском районе принято решение об объявлении режима повышенной готовности

В городе Лахденпохья сегодня пропал свет в 16.15 часов и энергетикам быстро решить проблему не удалось.

Как сообщили в официальном паблике, сегодня поздно вечером состоялось внеочередное заседание КЧС Лахденпохского района под председательством главы администрации района О.Н. Жестковой.



«Заседание КЧС было обусловлено отключением электроэнергии в г. Лахденпохья. Свет в домах жителей отключился в 16.15 час. По имеющейся информации, аварийная ситуация была вызвана отключением энергоснабжения на высоковольтной линии Л-122. Несмотря на то, что энергетики сразу приступили к обследованию линий электропередачи, оперативно решить проблему не удалось. Принято решение об объявлении на территории района режима повышенной готовности до 23.00 часов»,- сообщили в паблике.