В Медвежьегорске ликвидируют городское самоуправление

Горсовет проголосовал за изменения Устава муниципального образования вопреки мнению участников публичных слушаний.

Накануне Нового года городской совет Медвежьегорска большинством голосов поддержал изменения Устава муниципального образования, которые предусматривают передачу его полномочий районной власти. Фактически речь идет об упразднении городского самоуправления, против которого выступили участники публичных слушаний, состоявшихся в Медвежьегорске в мае.

Примечательно, что последняя в уходящем году сессия горсовета проходила в Медвежьегорске в течение двух дней. В первый день вопрос об изменении Устава был снят с повестки дня депутатского заседания – как считают противники упразднения городской администрации, из-за того, что для принятия этого решения могло не хватить голосов. Однако во второй день сессии изменения Устава были вынесены на рассмотрение депутатского корпуса, и большинством голосов он их утвердил.

После того, как эти изменения вступят в силу, в Медвежьегорске будет упразднена не только городская администрация, но и выборы главы муниципального образования.