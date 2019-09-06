14:50, 06 Сентября 2019
В Минэке Карелии рассказали, кто получит субсидии на строительство электростанций
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Власти Карелии готовы компенсировать за счет бюджета затраты на строительство электростанций только тем компаниям, которые построят их для энергоснабжения собственных производств.
Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике глава Минэкономразвития Карелии Павел Буренков.
По словам Буренкова, субсидии получат компании, которые нуждаются в снабжении электроэнергией собственных производственных мощностей. В настоящее время с этой целью инвесторы вкладывают средства в строительство новых линий электропередачи для подключения к уже существующим магистральным ЛЭП. Минэк предлагает им другой путь – строить собственные электростанции.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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