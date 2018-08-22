В Минэке обсудили возможность открытия в Карелии нового производства ПАО "КАМАЗ"

Представители руководства ПАО "КАМАЗ" обсудили с карельскими властями и представителями лесопромышленного комплекса потребность республики в лесовозной технике, а также возможность ее сборки на территории региона.

Сотрудники автозавода предложили рассмотреть возможность поставки в Карелию для регионального оператора по обращению с ТКО мусоровозов КАМАЗ, в том числе техники, работающей на газомоторном топливе.

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