В Минфине Карелии назвали причины отмены налоговых льгот

Правительство Карелии меняет подходы к оценке эффективности налоговых льгот, на основании которой принимаются законы об их отмене.

Как пояснили в министерстве, неэффективными признаются те льготы, которые не отвечают целям госпрограмм, имеют высокие издержки на администрирование, являются нерезультативными или могут быть заменены альтернативными формами бюджетной поддержки.

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