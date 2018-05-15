В Минфине Карелии появились вакансии

Министерство финансов республики объявило конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Республики Карелия.

В Минфин требуются главный контролер-ревизор отдела внутреннего государственного финансового контроля и контролер-ревизор отдела внутреннего государственного финансового контроля. Об этом сообщает сайт министерства.

В должностные обязанности указанных специалистов входит проведение различных проверок соблюдения законодательства, использования средств бюджета и контроль за отчетностью и так далее.

Подробности - в материале "Вестей Карелии".