В Минфине Карелии рассказали об изменениях в предоставлении льгот по транспортному и земельному налогам

Министерство финансов Карелии подготовило разъяснения о новом порядке предоставления льгот по транспортному и земельному налогам для организаций.

Изменения начнут действовать с налогового периода 2020 года.

"Вводится заявительный порядок предоставления льгот по транспортному и земельному налогам для организаций. Чтобы начать их применять, необходимо будет подать в налоговый орган заявление с указанием периода действия льготы согласно документам, подтверждающим право на нее", – говорится в сообщении Минфина.

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