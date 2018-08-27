В Минфине объяснили, на какие нужды идут налоги жителей Карелии

Министерство финансов Карелии выступило с разъяснениями, на какие цели идут платежи физических лиц по транспортному налогу и налогу на имущество.

"От своевременности и полноты платежей в бюджет напрямую зависит уровень социальной инфраструктуры территории", - говорится в сообщении министерства.

Как пояснили в Минфине, транспортный налог зачисляется в бюджет республики и уже в виде субсидий местным бюджетам распределяется на содержание и ремонт дорог местного значения.

Куда идут другие налоги, можно узнать на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".