В моногороде Карелии планируют построить гостиницу на 60 номеров

В Сегеже в 2020 году может открыться новая гостиница на 60 номеров.

Как пишет газета "Ведомости", у АФК "Система" в Карелии есть две действующие гостиницы в Карелии – это бывшая президентская резиденция "Шуйская Чупа" и отель Cosmos Petrozavodsk (бвший "Онего Палас", более 100 номеров).

"Кроме того, входящая в АФК "Система" компания Segezha Group (специализируется на лесозаготовках и переработке древесины) планирует в 2020 году построить в Сегеже 3-звездочную гостиницу на 60 номеров, сообщил ее представитель", - отмечает издание.

Еще одна компания корпорации – Cosmos Group (управляет отелями) – планирует увеличить свой гостиничный портфель в этом регионе до 10 объектов, рассказал управляющий партнер корпорации Артем Сиразутдинов. В первую очередь компания будет брать под управление уже действующие гостиницы, но планирует также с участием партнеров и возведение отдельных комплексов коттеджей.