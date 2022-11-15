В музыкальной школе района Карелии появится виртуальный концертный зал и, возможно, новые инструменты

В 2023 году в музыкальной школе Сортавалы оборудуют виртуальный концертный зал, сообщила пресс-служба главы Карелии.

В Сортавальской музыкальной школе недавно завершен капитальный ремонт. Помещения, обновленные благодаря нацпроекту «Культура», осмотрел глава Карелии Артур Парфенчиков. Школа стала теплой, светлой и комфортной. В учреждении приведена в порядок кровля, утеплены стены, сделан новый фасад. Кроме того, заменены окна и двери, оборудована входная зона, установлен пандус для маломобильных граждан. Современным стал концертный зал школы, а в 2023 году в нем будет оборудован и виртуальный концертный зал. В этом также поможет нацпроект.

«Школа оформила заявку на участие в программе, и на сегодняшний день она одобрена. На 2023 год нам выделена субсидия на приобретение оборудования для комплектации концертного зала. Это видеопроектор, экран и хорошая система звуковоспроизведения», — рассказала директор музыкальной школы Елизавета Ткачева.

Виртуальный концертный зал позволит детям и взрослым «посетить» лучшие концертные площадки России.

«Благодаря специальному оборудованию создается эффект нахождения в концерном зале, условия приближены к настоящим», — отметила Елизавета Ткачева.

В ходе посещения школы глава Карелии поручил республиканскому министерству культуры рассмотреть возможность приобретения для учреждения новых музыкальных инструментов. Также Артур Парфенчиков передал в коллекцию школы диски с концертами легендарного маэстро Владимира Спивакова, который недавно выступил в Карелии.

Капитальный ремонт стал хорошим подарком к юбилею учреждения — в этом месяце музыкальной школе исполняется 70 лет. Сегодня в ней обучаются 220 детей, действуют несколько коллективов.