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В новогодние праздники клиенты Tele2 в Карелии использовали на 45% больше дата-трафика, чем годом ранее

Новости. Общество
15:56, 14 Января 2021
фото: © Tele2
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Tele2 подводит итоги работы сети в новогодние праздники.

С 1 по 8 января 2021 года клиенты оператора в Карелии скачали более 450 Тб интернет-трафика – это на 45% больше, чем в прошлом году. В этот период абоненты совершили почти 7 млн звонков общей продолжительностью около 18 млн минут.

Количество телефонных разговоров абонентов оператора 1-8 января 2021 года в Карелии составило около 7 млн, почти столько же говорили в прошлом году. При этом за все праздники, включая последний уикенд, абоненты совершили порядка 8 млн звонков продолжительностью 20 млн минут. Средняя продолжительность одного вызова равна примерно 3 минутам.

На Северо-Западе после Петербурга чаще всего в эти дни звонили абоненты из Архангельской, Вологодской и Калининградской областей. В прошлом году в рейтинге самых "разговорчивых" в лидерах также находились архангелогородцы и вологжане, а уже на третьем месте – абоненты из Мурманской области. В числе самых "качающих" регионов также оказались Петербург, Архангельская, Вологодская и Калининградская области.

В целом по России в новогоднюю ночь интернет-трафик абонентов Tele2 вырос на 40% по сравнению с показателем прошлого года. С 18 часов 31 декабря 2020 года до 8 утра 1 января 2021 года клиенты оператора скачали 11 Пб данных (против 8 Пб в прошлом году). Потребление интернет-трафика в Московском регионе превысило 1,3 Пб, в то время как жителям Санкт-Петербурга для новогодних поздравлений понадобилось в два раза меньше трафика – 0,6 Пб.

В новогоднюю ночь абоненты Tele2 совершили около 183 млн звонков общей продолжительностью 383 млн минут, что эквивалентно 729 годам. По сравнению с прошлым годом число звонков осталось примерно на том же уровне, а вот их продолжительность выросла на 22 млн минут.

Наибольшее количество звонков было зафиксировано вечером 31 декабря, а не в первые часы нового года. Интервал с 18:00 до 20:00 был самым активным временем голосовых поздравлений. Если с 23:00 31 декабря число звонков резко сократилось, то в первый час 2021 года ожидаемо зафиксирован всплеск телефонных разговоров – абоненты Tele2 проговорили почти 17 млн минут.

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