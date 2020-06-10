Предприниматель из Петрозаводска считает, что ресторанный бизнес давно находится в "плавном кризисе".

По мнению известного карельского ресторатора Романа Ли, бизнес в сфере общественного питания не скоро сможет восстановиться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В интервью "Столице на Онего" предприниматель заметил, что в общепите "все давно уже не очень хорошо".

"Когда ввели санкции в 2014 году – упал выбор поставщиков продукции, естественно, выросли закупочные цены. Когда происходили резкие скачки курса рубля – то же самое. Любой человек, приходя в магазин, видит, что цены на товары все время растут. Соответственно, у нас растет себестоимость. До сих пор просто не было острой фазы, однако в плавном кризисе, который постоянно съедает прибыль, мы находимся уже несколько лет", – сказал Роман Ли.

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