В Офтальмологическом центре Карелии 97-летнему пациенту восстановили зрение

Главный врач Офтальмологического центра Карелии Павел Завадский рассказал о работе клиники, о пациентах, новых технологиях и профессионализме врачей.

- Павел Чеславович, какой средний возраст пациентов, которые обращаются в Офтальмологический центр Карелии?

- Офтальмологический центр Карелии — одна из самых крупных глазных клиник региона по числу трудоустроенных врачей. Наша специализация — высокотехнологичная хирургия заболеваний глаза. Большинство из них выполняются амбулаторно или в условиях дневного стационара. В наиболее сложных случаях у пациентов с тяжелым общесоматическим статусом есть возможность получать медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара. Мы ежегодно обследуем более 25 тысяч пациентов, выполняем более 10 тысяч операций.

К нам обращаются пациенты в возрасте от 3-х лет. К сожалению, даже таким маленьким пациентам требуется оперативное лечение, например, врожденной катаракты или косоглазия.

Предельного возраста для оперативного лечения глазных заболеваний нет. За 3 года нашими специалистами выполнено более 300 операций у пациентов в возрасте старше 90 лет, самому пожилому уже исполнилось 97 лет. И даже в таком почетном возрасте нам удалось достигнуть отличного результата: 100% зрения после операции.

Подробнее о катаракте, предоперационной подготовке и приеме специалистов, читайте здесь.

Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-10-01-001-292 выдана Министерством здравоохранения Республики Карелия 10.10.2019

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